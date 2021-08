Angie Jibaja volvió a sacar las garras y arremetió nuevamente contra Jean Paul Santa María y Romina Gachoy. La modelo no quiere que sus pequeños hijos se vayan a radicar a Uruguay con la pareja.

En el avance de ‘Amor y Fuego’ de este martes 03 de agosto se ve a la ‘chica de los tatuajes’ muy indignada con la pareja de esposos, incluso se animó a enviarles una advertencia.

“Que se rectifique en 24 horas si no les van a mandar una carta notarial... Que demuestren que es cierto. No, no pueden salir de viaje mis niños”, indicó la polémica a las cámaras de ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

Como se recuerda, Romina Gachoy y Jean Paul Santa María tienen planeado radicar en el país natal de la uruguaya junto a sus hijos.

La pareja dejó en claro que también viajarán con los pequeños que Jean Paul tuvo con Angie Jibaja, puesto que este tiene la patria potestad.

