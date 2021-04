La actriz peruana Angie Jibaja salió en contra de su hermana luego de que esta última la desmintiera y dijera que sus hijos están bien con Jean Paul Santamaria y Romina Gachoy.

Angie Jibaja no tuvo reparos en tildarla de “Judas” a su hermana. “Wow. ¿Cuánto te pagó?. Toda la vida te he apoyado, ¿Cómo has podido hablar así? Todo te lo di yo, la ropita, desde chiquita”.

“No nos vemos hace tantos años y me duele sacar en cara, pero no me quedan más lágrimas. A pesar de todo lo que me han hecho, has sido testigo de tantas cosas y ahora apruebas eso. ¿Cómo puedes decir eso de mí si ni siquiera nos vemos por mucho tiempo, por muchísimo tiempo?”, dijo la modelo y actriz.

Seguidamente, Angie Jibaja confesó haberle chocado las palabras de su propia hermana. “Judas es mi hermana, supuestamente eras mi hermana. Me ha chocado mucho. He estado con mi psicóloga. Mi corazón se puso débil por un momento”.

Finalmente, Angie Jibaja le envió el siguiente mensaje al propio Jean Paul Santamaria. “No usen a mis hijos para hacerme daño a mí, no sé por qué me odias tanto. Ya en mi embarazo, me engañabas con otras chicas”.

