La reciente publicación de Angie Jibaja donde se confiesa totalmente enamorada de su nuevo galán, ha desatado una tremenda polémica. Y es que muchos usuarios han criticado a la modelo por centrarse en tener una relación sentimental, cuando debería preocuparse por recuperar a sus pequeños hijos.

Frente a las fuertes acusaciones de sus detractores, la popular 'chica de los tatuajes’ decidió pronunciarse a través de su cuenta oficial de Instagram, pues considera que tiene todo el derecho de rehacer su vida y dice no tener la culpa de que “sus ex le hayan sido infiel”.

“Dejen su odio, no se dan cuenta que yo no tengo la culpa de que mis ex me hayan sido infiel. Déjenme ser feliz, estaba cansada de sufrir”, escribió en sus historias.

