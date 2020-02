Nicolás Garay Jibaja, el hijo mayor de Angie Jibaja, quedó en libertad y no solo él compartió extraños mensajes en su cuenta de Instagram, sino también su madre.

A través de una publicación de Instagram, la modelo amenazó a todos los que criticaron a su hijo por ser detenido por el presunto delito de microcomercialización de drogas.

Pero no solo eso, sino que la 'chica de los tatuajes’ solo se dedicó a echarle flores a su hijo y aseguró que nadie estaba a su nivel: “Nadie llega al nivel que tú estás hijo mío. Ninguna persona que habló mal de ti se merece que le respondas, ni que le demos explicaciones de lo que tú y yo sabemos, de lo que yo como tú madre y tu como mi hijo sepamos lo que somos y cuánto nos amamos”.

Acto seguido, la modelo criticó duramente a la prensa, que en las últimas semanas informó sobre la detención de su hijo -quien cayó con marihuana y cocaína-, y aseguró que todos “pagarán" por el “dolor” que pasó.

”Y si ahora expreso estas palabras, es para el publico. Para que sepan que me siento orgullosa de ti, como tu de mi y que somos los mejores amigos, y que eres el mejor hijo, que hablamos todos los días, pero sí, al César lo que es del César, y cada persona que habló en contra tuya se irá a ver con Dios porque tú menos que nadie se merecía todo esto, y te voy a mostrar que sin escándalos, sin aclaraciones, sin sentarme en un programa de la televisión basura (a no ser que sea con Rodrigo Gonzalez que es el único que rescato de la televisión basura, porque él si es humano y sensible porque así como es... tiene corazón y solo una persona así que tiene corazón puede hablarme) y ahí sacaré las garras que solo una madre puede hacer cuando se meten con su hijo, La justicia de Dios y la justicia del César se encargarán de que paguen por cada lágrima, cada dolor que hemos pasados, te adoro, me siento orgullosísima de ti y gracias por ser mi hijo", escribió Angie.

La modelo no solo no hizo un mea culpa, sino que pidió perdón a su hijo por haber “fallado”: “Que Dios te bendiga. Y si estamos con Dios quien contra nosotros. Mas na’ te adoro! Te adoro mas allá del Universo. Y recuerda esto: las estrellas brillan en la oscuridad y en las tinieblas. Y todos los sueños que te proyectabas se van a cumplir, nunca bajes la cabeza jamas, siempre para arriba porque tu siempre tuviste metas eres un chico con sueños, correcto, noble, humilde, sensible, jamás le hiciste daño a nadie, perdóname si como mamá te fallé”.

