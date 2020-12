La modelo Angie Jibaja no podría estar más feliz desde que está más cerca de sus hijos e irradia alegría en sus redes sociales como Instagram.

Angie Jibaja decidió compartir un extenso mensaje donde dejó evidencia de cómo se siente ahora, pues se habría refugiado en Dios.

“A todos los que se creen Dios . Por favor calmen su odio su envidia. Ya me cansé de todo. Soy un ser de luz que opaca la maldad . No pueden contra mí porque estoy con el más grande. Solo el conoce mis pensamientos mi vida, solo el ve quien soy yo. Y obvio yo. Gracias Dios por darme la tranquilidad ,y la paciencia que me das. Soy un ser humano llena de ganas de ser solo ser. No más risitas no más apariencia”, escribió.

En el video en el que se le ve bailando rap, Angie Jibaja añadió: “Yo estoy sana feliz ser a ver superado muchas veces esas caídas. Me siento orgullosa se mi .porque bailar cantar actuar es digno. Que Dios los perdone, cuiden sus palabras que son a veces espinas que solo les hace daño a ustedes . Paz amor . Y si les gusta mi trabajo . Simple cambia de página. Simple”.

“Estoy feliz por las bendiciones que Dios me está dando mientras ustedes me estas fragelando. A veces me recuerdo a Jesús será porque estoy hecha a imagen y semejanza de él. Con mi conciencia limpia, feliz de estar cerca a mis hijos, conectada conmigo misma en paz .DIGNA Y CON MI CONCIENCIA BIEN LIMPIA. Dios está más que nunca. Jajaja no voy a parar ser ser quien son .porque soy una increíble buena persona. ...el mundo está contaminado de seres tan malos. Ángeles caídos. Pobres diablos que Dios se apiade de ellos”, finalizó en su publicación.

