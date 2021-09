Angie Jibaja sacó las garras y acusó una vez más a Jean Paul Santamaría y a Romina Gachoy de no permitirle ver a sus hijos Janko y Gia.

Es que a la ‘Chica de los tatuajes’ no le habría gustado la publicación de la uruguaya donde se le ve abrazando a su hija Gia. Y tras esto, la ‘Chinita’ sacó toda su furia y expuso chats con la modelo extranjera.

“Voy a hablar y con pruebas. No puedo más con el abuso e injusticia. No puedo con tanta maldad hacia nosotros. No puedo seguir callando. Vean lo que nos están haciendo y nadie hace nada. Me tendré que defender con pruebas”, escribió en sus historias de Instagram.

Foto: (Captura/Instagram: @angiejibaja)

Horas después, la modelo compartió algunos chats que tuvo con la esposa de Jean Paul Santamaría, donde ella insiste para llegar a una conciliación. “Esta es la razón porque no podemos vernos. Romina quería que yo firmara un documento para que yo pierda los derechos de mis niños y para que Jean Paul no les pague la sentencia”.

En los pantallazos también se puede leer la propuesta que le hizo Gachoy a la ‘Chinita’:

“Gordi, básicamente es una invitación a conciliar contigo para dejar atrás el juicio y dice que él se hará cargo de todos los gastos de los chicos de por vida, salud, estudios, alimentación, etc., en resumen todo y siempre teniendo ambos el rol y vinculo con ellos libremente como padres para verlos”.

Foto: (Instagram/@angiejibaja)

Foto: (Instagram/@angiejibaja)

