Andrea Luna siguió sorprendiendo en sus declaraciones durante un “Live” en Instagram. Luego de arremeter contra el periodismo peruano, dijo lo que podrían hacer con la información que les dan a través de los periódicos o la televisión.

“Hagan esto...o también hagan esto y se lo meten por abajo, así, en supositorio, es que se pasan”, sentenció Andrea Luna. Pero la cosa no quedó ahí, pues indicó que ella puede hacer lo que desea con su vida, pues son sus decisiones.

“Y sí me quieren seguir a mí, síganme por mi trabajo. Y si quiero poner fotos en bikini, pues pongo fotos en bikini porque a mí me gusta mi cuerpo y si quiero hablar lisuras, pues también las hablo”.

Por último, Andrea Luna se habría visto cansada de los comentarios tras el beso con Andrés Wiese, por lo que dijo que se puede besar con quien desea, un hombre o una mujer. “Y si quiero chaparme un chico, pues me lo chapo, y si quiero chaparme una chica, pues me la chapo. Si quiero chaparme dos chicas, me las chapo porque es mi vida y a ustedes qué”.

Tras escucharla, el periodista de espectáculos Samuel Suárez le recomendó: “Un librito no le caería mal para ver si cambia ese vocabulario”.

