Este martes 31 de agosto, Alejandra Baigorria rompió en llanto luego de enterarse que la producción de ‘EGG’ anunció que no irá a competir a México. “Si la decisión de la producción está tomada, yo como empleada tengo que acatar las ordenes, las respeto, pero no estoy de acuerdo”, comenzó diciendo. “Primero, yo siempre pido disculpas cuando cometo un error, porque cometo miles, soy un ser humano. Segundo, tengo una enfermedad genética que tengo y por estar entrenando para ‘Esto es guerra México’ se me bajó demasiado la hemoglobina. Ya me he puesto hierro y he descansado el fin de semana, pero llego y me doy con la sorpresa de que no voy”, añadió Alejandra entre lágrimas. (Video: América TV).