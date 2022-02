¡Fuerte y claro! Angie Jibaja no se quedó callada y decidió pronunciarse sobre las imágenes en las que aparece ofreciendo un show en un club nocturno en Trujillo y animando distintos eventos en Lima.

Y es que recordemos que la popular ‘Chica de los tatuajes’ fue fuertemente criticada por Magaly Medina, por haber perdido el equilibrio al bailar y caer al piso. “Parece que Jibaja andaba con unas copas de más. (…) Se la pegó de disque animadora el fin de semana”, se escucha decir en el informe.

Frente a ello y a través de su cuenta oficial de Instagram, Angie Jibaja salió a defenderse y se mostró bastante molesta con la popular ‘Urraca’ por haberla criticado, ya que asegura no está haciendo nada malo, solo trabajar.

“Estoy cansada de este tipo de noticias. Estoy trabajando para salir adelante y a veces me contratan para animar eventos. ¿Cuál es tú problema, Magaly, o no tienes más noticias interesantes para tu programa? A la gente no le importa lo que yo haga con mi vida”, escribió en un primer momento en su cuenta de Twitter.

“Sana y trabajando para salir adelante, pero en la TV tratan de mostrarme muy diferente. Una pena que tenga que salir a declarar todo lo que hago. Seguramente mañana aparezca en la TV porque voy a comprar pan a la tienda y trasformarán toda la situación para dejarme ma... Como toda persona, necesito trabajar, ¿Qué es lo malo?”, dijo luego mediante sus historias.

