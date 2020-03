Jean Paul Santa María y su esposa, la modelo uruguaya Romina Gachoy, mandaron a sus tres hijos al colegio por primera vez desde que el cantante de la Orquesta Candela obtuvo la tenencia de los niños que tuvo con Angie Jibaja.

A través de su cuenta de Instagram, Jean Paul Santa María se mostró muy emocionado de llevar a sus tres hijos al colegio: los dos mayores a primaria y el menor, su hijo con Romina Gachoy, al nido.

Fotos: Instagram Jean Paul Santa María

“Arranco una nueva aventura para estos 3 mosqueteros! Y nosotros con una mezcla de emociones y sensaciones! Con el corazón en la boca pidiéndole a Dios que guíe, cuide y proteja a nuestros enanos!”, contó Jean Paul Santa María.

Fotos: Instagram Jean Paul Santa María

Fotos: Instagram Jean Paul Santa María

Fotos: Instagram Jean Paul Santa María

El cantante contó que tanto él como su esposa están felices pero ansiosos por saber cómo les fue a los tres niños en su primer día de clases:

“Deseando que sea un lindo día para ellos! Y a la vez ansiosos y nerviosos de pensar como estarán? Como la estarán pasando? Etc etc etc... Que nervios!!! Estamos contando las horas para que lleguen a casa y nos cuenten como les fue en su primer día de cole!”.

Fotos: Instagram Jean Paul Santa María

VIDEOS RECOMENDADOS

Sofía Franco confirma que su hijo pasará prueba de coronavirus- diario Ojo

TE PUEDE INTERESAR