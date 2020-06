La amiga de Angie Jibaja, Lady Mejía, estuvo enlazada con el programa de Magaly Medina para aclarar que las afirmaciones del hijo de Ricardo Márquez, quien indicó que ella también se drogó esa terrible noche del viernes santo cuando el sujeto atacó a mano armada a la modelo, son totalmente falsas.

“Te voy a decir algo, yo me he enterado que Angie si acostumbraba a llevar gente, que el señor estaba harto de eso, eso es lo que sé, pero yo cuando he ido no me imaginaba que estaban haciendo eso”, manifestó.

Asimismo, la deportista se animó a responder esta pregunta por las últimas declaraciones de Márquez, quien aseguró que Angie se aprovechó de él todo el tiempo. “Ella metía hombres y drogas”, mencionó el sujeto.

Al respecto, Lady confirmó esta versión, pero asegura que se enteró tiempo después de lo sucedido esa fatídica noche. Además, la boxeadora rompió en llanto al ser relacionada con el consumo de drogas.

“No tienes idea la cantidad de veces que les advertimos a ella y a él. Varias veces le hemos dicho, mi padre no puede tomar, no puede meterse droga (...) en ese momento los tres han estado en el cuarto. Los tres han estado drogados”, cuenta Ricardo Márquez Ridoutt, hijo del anciano de 75 años que se encuentra esperando su sentencia en la carceleta de Lima.

