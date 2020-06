Samahara Lobatón anunció el sexo de su bebé el pasado martes y confirmó que Melissa Klug será abuela de una niña. “Es una Bebita nuestra princesa”, escribió la hija de Abel Lobatón junto a un video donde aparece con su novio, Youna.

Y aunque en la clip que compartió en su cuenta de Instagram no aparece nadie más que la feliz pareja, su hermana, Melissa Lobatón Klug, detalló que fue parte de la celebración mediante videoconferencia, a través de la plataforma online ZOOM.

“Estuve con Giane (Marquina) fue por zoom, estuvo muy bonito, duró como 10 pero sí estuvo bien bonito”, comentó cuando le preguntaron si estuvo en la revelación del sexo del bebé de Samahara.

¿Y Melissa Klug? Todo parece indicar que no participó de la reunión. Melissa no se ha pronunciado públicamente tras conocer que será abuela de una niña, puesto que ayer solo compartió promociones comerciales en sus redes sociales, además de saludos a sus amigos que no ve por la cuarentena.

Esto dijo Melissa Lobatón Klug:

Revelación del sexo del bebé de Samahara - OJO

TE PUEDE INTERESA

Melissa Paredes revela que ha sufrido racismo: “me han dicho ‘chola’ miles de veces”│VIDEO