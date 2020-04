Angie Jibaja volvió a estar activa en sus redes sociales y apareció con nuevo look. Y es que recordemos que la modelo fue víctima de impacto de bala por Ricardo Márquez Michieli, quien actualmente ya se encuentra recuperada.

La popular ‘chica de los tatuajes’ usó su cuenta oficial de Instagram para dejar un reflexivo mensaje a sus seguidores en este tiempo de cuarentena a causa del coronavirus.

“Cuando todo parezca un caos como ahora, respira y confía en que Dios está acomodando todo porque él viene y la espera vale la pena. Los amo mucho, espero que les guste este look, a mi me gusta jugar conmigo misma y con mi apariencia. Espero que hoy hayan orado por todas las personas que se fueron, no tengan miedo, quédense en sus casas”, manifestó en su video.

Recordemos que hace algunos días Angie abandonó la clínica San Pablo, donde estuvo internada desde el viernes sano, tras quedar herida en el brazo, glúteo e ingle.

Pide ver a sus hijos

El cantante Jean Paul Santa María y Romina Gachoy continúan sin pronunciarse tras el video que hizo Jibaja para poder comunicarse con sus hijos.

“Una vez más, ¿alguien podría avisarle a Jean Paul Santa María o a Romina Gachoy que los estoy tratando de ubicar? Por favor, necesito hablar con Jako y Gia, se los suplico”, se escucha decir a Angie en el video.

