Angie Jibaja se animó a contestar algunas preguntas por parte de sus seguidores a través de sus redes sociales. Y es que la modelo reveló que seguirá luchando para seguir adelante por sus hijos Gia y Janko.

Una usuaria le consultó a la popular ‘chica de los tatuajes’ sobre si sus pequeños eran su mayor fortaleza. “Así es preciosa, son mi fuerza, mi alegría, de donde me agarro y digo que tengo que seguir, tengo que seguir por ellos”, comenzó diciendo.

“Por eso les digo que Dios tiene sus tiempos. Antes pasaba esto, hace una semana que no hablo con ellos, con uno de ellos en realidad... Antes recaía pero esta vez no”, agregó con la voz entrecortada.

“Pueden pasar días que no hablo con ellos, pueden pasar semanas, hasta meses que no los veo, pero tengo que ser fuerte y seguir, así que no voy a llorar más. No voy a caer en este trampolín emocional, no lo voy a hacer, así lo decidí”, dijo con lágrimas en los ojos.

Recordemos que actualmente, Jean Paul Santa María tiene la patria potestad de los hijos que tuvo fruto de su relación con Angie Jibaja.

