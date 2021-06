La modelo Macarena Gastaldo estuvo enlazada con el programa ‘América Hoy’, donde hizo una fuerte revelación sobre su exsaliente Diego Val, asegurando que le contó varias cosas incómodas sobre sus antiguas parejas. “Yo tampoco sé cómo él habla con sus amigos, porque internamente él me hablaba un montón de cosas desubicadas que conmigo no van. Me mostraba fotos, hablaba de todas sus ex, me hablaba de sus intimidades... Si estás conociendo a una chica, esas cosas yo no las quiero saber”, expresó bastante molesta. (Video: América TV)