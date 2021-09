Luego de que Angie Jibaja acusara a Romina Gachoy y Jean Paul Santa María de intentar alejarla de sus hijos, la ‘Chica de los tatuajes’ ha salido a defenderse en sus redes sociales.

“Si yo no cuento las cosas que están sucediendo nadie lo hace. Yo quiero pasar todo esto por escrito, a mí me conviene que esté claro a lo que yo lo puedo contar con mi propia voz”, inició diciendo la modelo.

“Van a poder darse cuenta que no es que yo vea a Romina feliz con mis hijos que yo hago esto, no. Si yo viera a mis hijos todos los días sería feliz, con Romina o sin Romina. Pero yo no los veo todos los días, yo no sé de ellos todos los días”, agregó Angie Jibaja, quien además aseguró que mostraría pruebas de lo que está hablando.

Como se recuerda, Angie Jibaja explotó contra Romina Gachoy tras la publicación de unas fotografías de la modelo uruguaya abrazando a su hija Gia por su cumpleaños.

“No puedo más, Gia no es posera, mi hija es espontánea. Ese abrazo es una espada que me despertó”, expresó Jibaja en su momento.

Tras ello, la modelo peruana arremetió contra Jean Paul Sana María, alegando que no ha cambiado y que sigue siendo una persona violenta. “Ellos lo aceptan todo solo para que pare de hablar más de su mamá. Mis hijos están muy mal, lo sé, los conozco”.