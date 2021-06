Angie Jibaja fue fuertemente criticada por miles de usuarios luego de intentar comunicarse con Gianluca Lapadula a través de su cuenta oficial de Instagram. Y es que la modelo le mencionó al futbolista que “tenía una propuesta que le podía interesar”.

Este inesperado hecho no fue bien visto por los fanáticos del ahora seleccionado, pues él se encuentra actualmente casado y posee una hermosa familia.

Al respecto, la popular ‘chica de los tatuajes’ explicó que envió este mensaje para ofrecerle el servicio de soporte en redes sociales, lo cual se está haciendo también con otros artistas.

“El no ha sido la única persona que hemos escrito, hemos también escrito a otros artistas más. Mi comunity manager fue para darle un soporte a sus redes sociales tal cual como a otros artistas. Así que tranquilos, no me insulten, por favor”, comenzó diciendo.

“Dejen de insultarme de esa manera, saben que sería incapaz de meterme en una relación y romper una familia... Tilín Tilín jamás. Nunca en mi vida, yo sé lo que se siente”, agregó.

“El mensaje se le escribió a él hace unas semanas. Lo que hizo mi equipo es querer ayudarlo es recuperando su identidad en redes sociales. También recuperan cuenta hackeadas. A todos quienes me han estado insultando, estoy haciendo las cosas bien. Así que cálmense”, finalizó

TE PUEDE INTERESAR