La modelo Angie Jibaja volvió a arremeter contra Jean Paul Santa María y Romina Gachoy, y los culpó del presunto rechazo que sus hijos menores sienten hacia ella.

Y es que según Angie Jibaja, no quiere el dinero de Jean Paul Santa María, sino que le devuelvan a sus dos hijos pese a que el Ministerio de la Mujer decidió que estén con su padre:

“Lo único que quiero es que me den a mis hijos, más nada. Ellos piensan que quedándose una cuarentena con ellos, tienen todos esos derechos”, escribió la ‘chica de los tatuajes’.

En otra publicación de Instagram, Angie Jibaja aseguró que nunca le hizo algo malo a los niños durante la cuarentena, ya que casi ni los vio:

“¿En qué momento les hice algo malo? Si solo los he visto en todo este tiempo 4 veces, y fueron maravillosas. Es obvio que si no me quieren ver es porque ellos los tienen aterrados, sabe Dios qué les dirán”, expresó.

Foto: Instagram Angie Jibaja

Asimismo, Angie Jibaja insistió en atacar a Romina Gachoy: “Porque cuando le dije que no podía ir en contra de un juez, todo cambió. Ella dice que mis hijos no me quieren. Mentira, ese cambio se dio porque no firmé ese documento”.

Foto: Instagram Angie Jibaja

