Luego de que Romina Gachoy y Jean Paul Santa María aseguraran que los hijos de Angie Jibaja se negaban a verla, la ‘Chica de los tatuajes’ se ha pronunciado al respecto a través de sus redes sociales para negar tales afirmaciones.

Como se recuerda, la modelo uruguaya explicó en el programa de “Amor y Fuego” que los hijos de Angie Jibaja y Jean Paul Santa María se ven muy afectados cada vez que se reúnen con su madre.

“El problema es que cada vez que ellos se van con su mamá, vuelven mal, vuelven tristes, han vuelto llorando, y muchas veces nos han llamado por teléfono para decirnos ‘por favor, me quiero ir de aquí, no quiero estar acá, me siento mal’”, señaló Romina Gachoy en su momento.

Ante ello, Angie Jibaja se ha encargado de desmentir que sus hijos no la quieran ver. “Romina, decir que mis hijos me quieren. ¿Y esto qué es?”, escribió la modelo antes de publicar pantallazos de las conversaciones que tiene con sus pequeñas.

En dichas imágenes, que datan de febrero del 2021, se puede apreciar que los hijos de Angie se comunican con ella para mostrarle su afecto.

“Ma, te amamos mucho, mucho. Que Dios te bendiga. Má, cómo estás. Nosotros bien”, se lee en uno de los chats filtrados.

