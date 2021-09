La modelo Angie Jibaja volvió a usar sus redes sociales para mostrar las conversaciones que ha sostenido en los últimos meses con Romina Gachoy, la modelo uruguaya que actualmente es pareja de Jean Paul Santa María.

La popular ‘chica de los tatuajes’ filtró los chats donde Gachoy le pide que llegue a una conciliación con Jean Paul, padre de sus dos hijos, a fin de culminar con el juicio de alimentos que le entabló años atrás.

“Si él no paga, se va a la cárcel, la única manera de que no se vaya a la cárcel es que concilien (...) Ya hace rato que nos damos cuenta de que no quieres hacer las cosas bien, parece que lo único que quieres es meter preso a Jean Paul”, se lee en el mensaje que le habría enviado a Angie Jibaja.

Para Jibaja, Romina y Jean Paul buscarían “chantajearla”, es decir, que acepte una conciliación para que los menores vivan con ella nuevamente y así evitar pagar la deuda de 300 mil soles que tendría Jean Paul por pensión de alimentos.

“Creen que hacer las cosas bien era acceder a este chantaje. Ellos son los que, (yo) por no firmar ese documento, no dejan que mis hijos me contesten ni un buenos días (...) A mi no me importa el dinero, por mi, que no me lo paguen, solo quiero a mis niños”, sostuvo Angie Jibaja vía Instagram.

En otro mensaje que le habría enviado Romina Gachoy, ella señala que Angie solo estaría buscando que Jean Paul termine en la cárcel.

“Solo da mucha pena que nosotros solo queramos lo bueno y que vos por un lado nos digas una cosa y a nuestras espaldas solo sigas odiándolo a Jean Paul y deseándolo lo peor, incluso la cárcel, sabiendo que ese daño a quien se lo haces es a tus hijos más que a nadie (...) Mi fin siempre fue unirte con tus hijos y ayudar en todo. Porque el que no quiere conciliar demuestra todo, alguien que quiere la paz hace rato, los juicios son para gente que vive en quilombos”, le dijo Romina a Angie.

Jean Paul Santamaría no puede salir del país

En julio de 2021, Angie señaló que el cantante Jean Paul Santa María no puede salir del país debido a que tiene una deuda con ella por el juicio de alimentos que le entabló años atrás.

“Él tiene que solicitar un permiso al juez, él tiene una deuda de 300 mil soles. Jean Paul recién está con mis hijos desde la pandemia (...) El señor tiene una deuda. Es increíble que para que yo tenga que ver a mis hijos, yo desestime (la deuda), yo no voy a firmar esa carta. Por eso no te vas a poner en ese plan de llevártelos”, había comentado.

