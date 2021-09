Los integrantes de “Esto es guerra” que viajaron a México realizaron las primeras pruebas en los juegos de “Guerreros 2021″, reality de Televisa en el que participarán desde este lunes 6 de septiembre del 2021.

A través de Instagram, Alejandra Baigorria admitió el grado de dificultad del reality mexicano: “Voy a ir a caminar un ratito como para relajarme, ayer hemos terminado a la 1 de la mañana, como casi 15 o 20 juegos muy duros”.

“Hemos terminado muertas, de verdad que las competencias están súper difícil, súper diferentes a las de Perú”, reveló Alejandra Baigorria, quien advirtió que los competidores de “Guerreros México” son “deportistas de alto rendimiento”.

“Les juro que para mí y para todas las chicas, sobretodo las chicas que les ha costado más, estamos sacándonos la mugre”, señaló la ‘rubia de Gamarra’.

En ese sentido, Alejandra Baigorria pidió a los seguidores de “Esto es guerra” que sigan apoyando al equipo peruano, ya que se estarían esforzando para ganar los juegos en México:

“Así que no se pierdan, dennos fuerzas, apóyennos porque está muy difícil, las competencias son muy duras, estamos hechos leña pero vamos a dar todo por el Perú, vamos a competir con toda la fuerza, moreteadas o no moreteadas, así no podamos saltar como saltan ellas, no sé cómo haremos, treparemos a la fuerza pero lo vamos a hacer”.

