¡Fuertes declaraciones! Angie Jibaja no se quedó callada y utilizó sus redes sociales para mostrar diversas conversaciones que habría tenido con Romina Gachoy, quien señaló que la ‘chica de los tatuajes’ siempre sale a hacer escándalo cuando “ve a su familia feliz”.

Frente a ello, la modelo no dudó en arremeter contra la pareja de Jean Paul Santa María, a quien tildó de “descarada” y de tener como “rehenes” a sus dos pequeños hijos.

“Se burlan de la ley y usan los medios para mentirle a la gente... Y me calumnia diciendo que yo no aporto hace tres años con mis hijos. ¿Quién es la más descarada?”, comenzó escribiendo en sus historias.

Este problema habría partido por un conciliación que le pidió Jean Paul Santa María a Angie sobre el juicio de alimentos, pues esta denuncia le impide viajar, sea por trabajo o por entretenimiento.

“Aquí es cuando yo no acepto firmar su conciliación, porque además una vez lo hice, pero ellos mintieron. Este es el permiso donde mi abogado pidió al juez que le revocaran su salida temporal, ya que él se comprometió a trabajar en Uruguay y cumplir con sus responsabilidades acatando la orden del juez”, agregó Jibaja.

“Es por eso que desde que comenzó la cuarentena, tienen a mis hijos de rehenes y Romina misma me lo dijo. Hasta ese momento, que yo no le respondí si firmo o no firmo, mis hijos me amaban”, finalizó.

