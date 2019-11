La bailarina Angie Zapata fue entrevistada por primera vez en televisión. Ella eligió el programa Magaly Tv La firme.

La jovencita confirmó el secreto a voces: fue pareja del salsero Josimar.

“¿Estuviste o no con Josimar?”, fue la pregunta que hizo Magaly Medina y que Angie Zapata respondió con un rotundo “Sí”.

“Mi relación con él duró 3 meses, se me hizo una entrevista hace poco, no la pasé bien, me refugié muchísimo en el baile”, señaló.