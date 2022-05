El bailarín Anthony Aranda apareció en el programa “En boca de todos” la tarde de este jueves 12 de mayo de 2022, un día después de su presentación en “Esto es guerra” y tras causar polémica por presuntamente usar un pantalón de Melissa Paredes.

“Qué gracioso, qué gracioso, en serio creen que me va a quedar un pantalón de Melissa”, fue la respuesta de Anthony Aranda cuando Maju Mantilla le preguntó sobre el outfit que utilizó en su regreso al reality.

“Bueno, pero quién sabe”, indicó Maju Mantilla. Poco después, Tula Rodríguez insistió con el tema: “La pregunta es, es o no es, la verdad, porque si fuera no es un problema, ustedes son pareja”.

Por su parte, Anthony Aranda, quien en tono burlón había respondido a las críticas, esta vez decidió no descartar haber utilizado el pantalón: “Sí, compartimos todo. Los que quieran creer que es, es; los que no quieran creer que no es, no es”, indicó.

Fuente: América Televisión

