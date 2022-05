Anthony Aranda regresó a “Esto es guerra” la noche del miércoles 11 de mayo de 2022. Tras su retorno, no puedo evitar las preguntas sobre la supuesta sorpresa falsa para Melissa Paredes por el Día de la Madre.

“En los últimos días se ha dicho mucho de ti, de Melissa, de este regalo del Día de la Madre”, le dijo la reportera de América Espectáculos. “No voy a hablar nada de Melissa”, fue la reacción del popular ‘activador’.

“¿Nada? ¿Ni siquiera decir que están bien?”, insistió la reportera. “Nada, absolutamente nada de Melissa”, respondió Anthony Aranda, negándose a aclarar las imágenes que demostrarían que ambos compraron los regalos del Día de la Madre para luego fingir una sorpresa en las redes sociales.

De otro lado, Anthony Aranda se mostró muy feliz por regresar al reality de competencias: “Sí, súper feliz, la verdad súper feliz, así que contento. De hecho fue fuerte, pero para eso estamos, somos guerreros, para eso estamos en este programa”.

Sin embargo, admitió que no se esperaba el cambio de equipo: “Me sorprendió, me sorprendió, pero nada, yo vengo a competir y si ahora esta es mi camiseta, aunque me da pena, la verdad, dejar a... me encariñé mucho ahí, pero ahora esta es mi camiseta, así que voy a dar todo”.

Además, Anthony Aranda se refirió a la competencia que tendrá con Gino Assereto: “Contento, imagínate enfrentarme a un amigo mío, así que yo feliz, de que le voy a ganar, le voy a ganar, eso ya está, pero yo feliz de competir con mi brother”.

Fuente: América Televisión

