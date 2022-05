¡Fuertes declaraciones! Anthony Aranda retornó a “Esto es Guerra” luego de haber enfrentado una fuerte lesión, motivo por el que tuvo que ser operado de emergencia. Sin embargo, al ser interceptado por las cámaras de “América Hoy”, no pudo evitar ser consultado sobre la amistad que mantiene Ethel Pozo y Melissa Paredes.

Y es que recordemos que la hija de Gisela Valcárcel confesó hace algunos días que conoció al bailarín en el concierto de Rauw Alejandro, donde se reencontró con Melissa tras el ampay que protagonizaron hace meses atrás.

En esta oportunidad, Edson Dávila llegó al backstage de ‘EEG’ y entrevistó a Anthony Aranda tras su regreso, para luego preguntarle por si iría a la boda de Ethel Pozo y Julián Alexander.

“Si Melissa me invita, yo voy, como dice (Ethel) que Melissa es su amiga, yo voy”, fue la respuesta del exintegrante de ‘Reinas del show’.

Al escuchar estas declaraciones, los asistentes en el set del magazine matutino quedaron atónitos, incluyendo la novia Ethel Pozo, quien no quiso decir si invitaría o no a Anthony Aranda a acompañar a Melissa Paredes en su ceremonia.

“¿Por qué me ponen en la mira? Mi amiga es Melissa. Mi boda es linda y maravillosa, que vengo planeando hace un año, no me pongan en aprietos”, dijo Ethel.

Ethel Pozo prefirió guardar silencio al escuchar auto invitación del 'gato activador'

