¿Fumó la pipa de la paz? Anthony Aranda, quien es conocido en la farándula como el ‘Activador’, fue captado fumando un misterioso cigarrillo afuera de la casa de Melissa Paredes donde el ‘Gato’ Cuba y la modelo estaban celebrando los cinco añitos de su pequeña Mía.

En esta ocasión, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ captaron al bailarín fumando un extraño cigarrillo. Al percatarse del reportero, Aranda optó por ocultar el curioso pitillo.

¿Qué dijo Rodrigo González sobre Anthony Aranda?

“Legalizando el parque sin el menor reparo, ahí se pasea metiéndole un par de ‘jaladitas’ para la tarde (...) Esa pipa puede tener de todo, tabaco puede tener, hay gente que fuma tabaco en pipa”, comentó Rodrigo González tras ver las imágenes.

“Ellos (Melissa y Rodrigo) están fumando la pipa de la paz porque no me han invitado, yo me voy al parque y me fumó mi pipa y voy a obtener mi pipa también habrá dicho”, ironizó ‘Peluchín’.

¿Cómo fue el encuentro entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba?

Luego de varias peleas mediáticas, Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se juntaron para celebrar el onomástico de su hijita. Ambos compartieron en sus historias de Instagram extractos del festejo. En las instantáneas se ve a la niña muy feliz al lado de sus papitos.

