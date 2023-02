Magaly Medina evidenció en la última edición de su programa cuánto estaría ganando Anthony Aranda como coreógrafo de una academia de baile. Y es que Dennis Montejo, director de dicha escuela, señaló que el ‘Activador’ solo labora tres días a la semana.

Sin embargo, luego de unas horas, el mismo coreógrafo entrevistado por el programa de ATV salió en sus redes a aclarar que sus declaraciones habrían sido editadas y tergiversadas para desprestigiar a la pareja de Melissa Paredes.

“Ya quisiera que Anthony me cobre lo que usted dice que supuestamente cobra . Es uno de los profesores más caros que tiene el Perú por la experiencia que tiene. Ha competido nacional, Latinoamericano, en Las Vegas (...) A mi no me utilice para desprestigiar a Anthony, todo lo que sale en ese programa es falso. Han utilizado mis palabras para hacer daño” , fue el video que publicó el mismo ‘Activador’ en su cuenta oficial de Instagram.

No obstante, todo no quedó ahí, ya que Anthony Aranda no se quedó callado y decidió tomarse unos minutos para dirigirse a la popular ‘Urraca’ y cuestionarla por querer “hacerle daño y manchar su imagen”.

“¿Y ahora quién quedó como mentirosa, señora? Me parece fatal que utilicen a Dennis Montejo, un coreógrafo prestigioso, para editar videos y hacer mal. ¿Qué le he hecho a usted? Yo no entiendo. Si usted quiere hacer mal para beneficio de usted... Basta, deje de mentir, ya nadie en el Perú le cree. Cánsese” , comenzó diciendo mediante sus historias.

“Si tiene algo que preguntarme a mi, acérquense y dime cuánto gano, porque está loca por desprestigiarme, y te puedo decir, obvio no lo vas a sacar porque no te conviene. ¿Quién quedó como mentirosa? Déjese de cosas, ya aburre”, sentenció el bailarín.

