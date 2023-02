Fuertes declaraciones. Gabriela Alava, expareja de Jean Deza, decidió romper su silencio y declaró en exclusiva para el programa de Magaly Medina, donde dejó entrever que las conversaciones entre el futbolista y Vanessa López ya vendrían desde hace tiempo, incluso desde que ambos seguían juntos como pareja.

Y es que según comentó la modelo, la ex de ‘Tomate’ Barraza comenzó a seguir al pelotero en redes sociales cuando ellos estaban aún en una relación. Incluso, el futbolista tuvo que “bloquearla” para que ambos no tengan discusiones al respecto.

“Con Jean venimos mal desde hace dos meses atrás. Recuerdo que en una de nuestras peleas, ellos se seguían (en Instagram), entonces le pregunté: ‘¿Jean la conoces?’ Y me dijo: ‘no, que ella la empezó a seguir hace dos días, como acabo de firmar en el Cienciano, me empezó a seguir mucha gente y tú sabes que mujeres así no van a faltar’. Entonces ahí sí hubo como que una pequeña discusión y él me dijo: ‘mira por tu tranquilidad la bloqueo’ y la bloqueó”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Gabriela también comentó que algún momento llegó a pensar que Jean Deza había cambiado y hasta había madurado para poder llevar hacia delante su carrera como futbolista, pero que lamentablemente se equivocó.

“El algún momento pensé que sí había cambiado. Hasta pensé que había madurado, porque sí lo veía tranquilo, enfocado en su carrera , pero bueno pues como dicen, las personas nunca cambian, las personas descansan . Lo único que voy a dejar claro es que esta vez se acabó. Esta vez fui yo la que acabó, la única que sabe lo que pasó soy yo”, finalizó diciendo la modelo.

