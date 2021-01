¡Terrible! Antonio Cartagena nuevamente se encuentra en el ojo de la tormenta pública, tras el nacimiento de su segunda hija en setiembre del 2019. Y es que por aquellas épocas, el cantante expresó su felicidad por el nacimiento de la pequeña Samy, sin embargo, un año después pide una prueba de ADN porque duda de su paternidad.

Roxana Valiente, madre de la menor, denunció al salsero por no querer asumir la pensión de alimentos de su hija. “Mi hija no tiene la culpa de ningún problema de estos con esa persona mala, desagradable. Yo le estoy causando estas molestias que más adelante ella puede ver. Aquí estoy por haberme confiado de una persona de mal vivir, malo, desgraciado”, expresó indignada.

Sin embargo todo no habría quedado ahí, ya que Antonio Cartagena ahora ha demandado a Roxana para demostrar que no es el padre de la pequeña, ya que personas del círculo cercano de la mujer le habrían dicho que él no es el padre. “Te presentó a tu hija, de este cuerpito va a salir el ADN que necesitas”, dijo muy molesta la madre de la niña.

