Magaly Medina no pudo controlar su indignación y arremetió duramente contra Antonio Cartagena, en su programa “Magaly TV, La Firme” luego de que la madre de su pequeña Vanessa Tenorio dio a conocer la precaria situación en la que vive con su niña mientras que el cantante de salsa se luce manejando su Mercedes-Benz.

La “urraca” expuso la lujosa vida del interprete de “Nadie que te quiera como yo” mientras su pequeña no puede recibir los tratamientos y terapias que necesita debido a la falta de dinero.

“Ayer justamente contábamos el dramático caso de una de sus hijas que sufre hipotonía, necesita muchísimos cuidados, su caso es realmente triste, lamentable, pero miren, lo vemos pasear en su Mercedes y es cierto que tenía un Mercedes”, comentó en un primer lugar.

“Vemos que el Mercedes sí le pertenece a él, no está a nombre de ninguna otra persona, mientras la mamá de una de sus pequeñas hijas vive a tres o cuatro cuadras en unas condiciones muy modestas, con una chiquita que necesita terapia, su mamá solo puede trabajar por horas para cuidarla, aún no la han matriculado en el colegio porque no tiene para los útiles (...) De repente podría vender ese carro y ayudar a pagar los devengados a esa señora, porque cuando uno trae un hijo al mundo, tiene que ser responsable por ese hijo”, agregó muy indignada.

Antonio Cartagena quiere reducir la pensión de su niña

Antonio Cartagena quiso justificar sus acciones alegando que su hermano Wilmer Cartagena le redujo el sueldo y por ese motivo quiere reducir el monto mensual que le da a Vanessa para los gastos que tenga su pequeña.

Sin embargo, el programa de Magaly decidió entrevistar a Wilmer, y este aseguró no tener proyectos laborales con Antonio: “Hace más de dos años que yo con mi hermano no trabajo. Yo estoy totalmente desvinculado de sus cosas”, dijo.

