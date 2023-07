Fuertes declaraciones. Antonio Pavón sorprendió a propios y extraños al utilizar sus redes sociales para realizar una fuerte denuncia. Y es que el torero confesó que lo habrían drogado dentro de un taxi el pasado fin de semana.

“Amigos quiero contarles una experiencia que he sufrido este fin de semana que ha sido terrorífica. El pasado viernes después de un almuerzo con amigos, que estuvimos tomando unos traguitos. A las 8 de la noche decido retirarme para ir a casa y descansar porque tenía que trabajar temprano”, comenzó diciendo en el video.

A través de su cuenta oficial de Facebook e Instagram, la expareja de Sheyla Rojas contó los momentos de terror que vivió dentro del taxi y cómo perdió poco a poco la conciencia.

“Tomo un taxi de la calle con toda la confianza y mi última sensación fue un dolor muy fuerte en mi cabeza y como que la vista se me iba nublando hasta perder la conciencia. Yo recuerdo que trataba de luchar para bajarme del taxi”, agregó.

Sin embargo, el ciudadano extranjero también reveló que se mostró bastante confundido al verse dentro de una combi con dos mujeres, quiénes fueron las personas que lo salvaron de un posible robo.

“Luego recuerdo que estaba dentro de una combi con unas señoras que no conocía para nada. Me desperté en un estado de miedo, pánico, lo primero que pensé es me quieren robar o me han dopado o me han puesto algo extraño. Las acusaba a las señoritas y ellas me decían que solo querían ayudarme”, expresó.

Ojo - Antonio Pavón fue drogado en taxi

¿Quiénes auxiliaron a Antonio Pavón cuando lo drogaron?

Luego de poner su denuncia en la comisaría, Antonio Pavón pidió contactarse con las dos mujeres que se encargaron de él luego del terrible suceso. Asimismo, enfatizó que les pidió disculpas por haber reaccionado mal con ellas y hasta las llamó “sus ángeles de la guarda”.

“Fui a la comisaría y la policía me pudo poner en contacto con las señoritas para compaginar las versiones. Entendimos que ellas me vieron a la mitad de la pista con un carro que desaparecía de la escena y yo me quedé mareado. Me suben a la combi y me llevan a mi casa sano y salvo. Les pedí las disculpas del caso por mi comportamiento y les agradecí porque fueron mis ángeles”, finalizó diciendo.

