El cantante Néstor Villanueva ha revelado recientemente que se encuentra bajo restricciones legales que le impiden mencionar a Susy Díaz, en respuesta a las preguntas sobre su situación con ella. Durante una entrevista en el programa “Hablemos de belleza”, Villanueva sorprendió al revelar esta prohibición, generando sorpresa tanto en la conductora como en los espectadores. A continuación, te contaremos más detalles al respecto.

Durante la entrevista, la conductora Deisy Córdova se preparaba para realizar una serie de preguntas relacionadas con las recientes denuncias y la relación entre Néstor Villanueva, Susy Díaz y Flor Polo, hija de ambos. Sin embargo, Villanueva explicó que, debido a restricciones legales y judiciales, no puede mencionar el nombre de Susy Díaz en ninguna circunstancia.

El cantante manifestó: “Definitivamente es una pregunta complicada de poder responderte por muchos motivos. Lastimosamente yo no he querido que sea así, pero lastimosamente ha llegado ya a resolverlo, por decirlo así, por temas legales y judiciales y yo no puedo ya mencionar a la señora”.

Esta revelación generó sorpresa tanto en la conductora como en el público, ya que dejó en claro que existe una situación legal que restringe a Villanueva de abordar el tema de Susy Díaz y su relación con Flor Polo.

