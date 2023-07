Christian Nodal ha generado controversia y críticas en las redes sociales después de dedicarle a su nueva novia, Cazzu, la misma canción que anteriormente le dedicó a su exnovia, Belinda, durante uno de sus conciertos.

Durante el evento, Nodal tomó el micrófono y expresó unas palabras hacia Cazzu antes de interpretar la canción “Eso y más” de Joan Sebastián. “Quiero dedicar esta canción llamada ‘Eso y Más’. ¿Quién no ha dedicado esta canción? Hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha enseñado y ayudado a superar las adversidades de la vida... Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu. Yo no soy Romeo, pero quiero a mi Julieta”, declaró Nodal, mientras el público vitoreaba.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, ya que Nodal había dedicado previamente esa misma canción a Belinda. Algunos usuarios expresaron su desaprobación y opinaron que Nodal no mostraba caballerosidad ni superación emocional al repetir una dedicatoria de canción a diferentes parejas. Otros resaltaron el éxito de Belinda y su indiferencia hacia la situación. Además, hubo quienes consideraron que Nodal estaba actuando de manera impulsiva y que sus palabras carecían de autenticidad.

Estos comentarios muestran la opinión dividida entre los seguidores de Nodal, algunos de los cuales consideran que sus acciones no reflejan madurez emocional ni respeto hacia sus relaciones pasadas y presentes. La polémica continúa en las redes sociales, donde los usuarios debaten sobre la actitud del cantante y cuestionan sus motivos detrás de estas dedicaciones.

Es importante destacar que las opiniones expresadas en las redes sociales reflejan la percepción de algunos usuarios y no representan necesariamente el sentir generalizado de todas las personas.

