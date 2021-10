Antonio Pavón se pronunció sobre el novio de Sheyla Rojas, el mexicano Luis Miguel Galarza Muro, conocido como ‘Sir Winston’. El español actualmente está alojado en casa del empresario, junto a su hijo Antoñito y su novia Joi Sánchez, donde disfrutan de unas cortas vacaciones.

La expareja de Sheyla confesó al programa ‘Amor y Fuego’ que al inicio sentía preocupación por quién sería ‘Sir Winston’ y cómo era su relación con la modelo peruana. Sin embargo, tras conocerlo, admitió que le ha caído super bien y se animó a echarle flores.

“Soy los más sincero del mundo. Me siento tremendamente feliz porque veo que la mamá de Antoñito está muy feliz, está muy tranquila, muy estable y esa serenidad nos la ha transmitido aquí en casa. Algo que me preocupaba era saber quién era la pareja de Sheyla y me ha caído de puta madre”.

“Nos ha recibido en casa como parte de la familia, muy educado, muy correcto, muy agradable, todos los adjetivos que tengo quedan cortos”, añadió.

De otro lado, dijo que está dispuesto a darle el visto bueno a Sir Winston si le pide matrimonio a Sheyla. “Mi check también está”, comentó.

Antonio Pavón sobre la pareja de Sheyla

TE PUEDE INTERESAR