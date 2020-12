Antonio Pavón se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras haber sido puesto en evidencia siéndole presuntamente infiel a su novia Joi Sánchez, a quien le había propuesto matrimonio hace algunos meses.

Y es que todo se habría dado dentro del reality español ”Casa Fuerte”, donde el torero fue captado en situaciones comprometedoras con su compañera de programa.

En las imágenes, se ve cómo ella sale del baño y luego él la sigue con muy poca ropa. Finalmente, ambos se lograr meter dentro de una cama, generando más de un comentario.

Por su parte, Joi Sánchez, la novia de Pavón decidió pronunciarse sobre este hecho y no pudo contener las lágrimas. “Lo que tenga que hablar lo hablaré con él en privado. Me he quedado helada (...) Lo conozco muy bien y lo he visto diferente, me imagino que está con la conciencia”, expresó indignada.

Antonio Pavón también salió al frente a dar la cara y dijo estar muy arrepentido por su accionar. “La única mujer que hay en mi mente y en mi corazón se llama Joi. Lo que yo siento por ella es el amor más grande que hay en este planeta. La he c** y soy consciente”, reconoció.

