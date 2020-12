Rodrigo González volvió a encender las alarmas con una revelación que hizo en su programa “Amor y Fuego” sobre algunas diferencias que habrían habido entre Gisela Valcárcel y América Televisión.

Y es que el popular ‘Peluchín’ contó que la productora dirigida por Mariana Ramírez del Villar había llegado a un positivo acuerdo con el canal, mientras que el contrato con la productora de la popular ‘Señito’ no se habría realizado aún.

“América lanzó su video de la Preventa con los programas para el 2021. Y en el caso de ProTV llegaron a un acuerdo con Mariana Ramírez del Villar, la productora, porque quieren que continúen porque sus programas son exitosos y le dan más audiencia al canal. ProTV quiere un espacio adicional más de los que ya tiene (...) Podría ser un programa de televisión o una telenovela... El canal le atracó eso”, comenzó contando.

“En el caso de GV Producciones, su acuerdo no está completamente terminado, el canal solo aceptó el programa de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ y ‘El Gran Show’, mientras que Gisela quiere que su hija siga torturándonos en ‘América Hoy’. Al no llegar a un acuerdo, la Gisela no ha firmado”, agregó.

El conductor de Willax TV mencionó que por este ‘problema’, Gisela no estaría apareciendo en el video de la preventa del canal 4.

“El canal le pidió a Gisela que grabara el video de la preventa, pero ella los dejó en visto (...) La toma final donde se abren las puertas era para Gisela, como si fuera la figura principal del canal y ¿a quién pusieron? ¿Dónde se ha visto, dónde en un video de preventa no salga la figura principal del canal?”, finalizó diciendo.

Rodrigo González sobre el futuro de Gisela Valcárcel en América TV - Ojo

