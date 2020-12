Luego que se conoció que Yahaira Plasencia le habría negado el saludo a Leslie Shaw durante la última gala de los Premios Heat 2020, Gigi Mitre sorprendió a explicar que “comprende” su actitud, aunque afirmó que debió “caletearlo” mejor.

Durante el programa “Amor y fuego”, la conductora señaló que el público no conoce qué puede haber pasado entre ambas cantantes. Incluso indicó que podrían tener diferencias por Coto Hernández, quien fue pareja de las dos:

“Yo les voy a ser sincera, ustedes las mujeres me van a entender: ellas han tenido un chico en común que es Coto Hernández y eso definitivamente, sea la ex o la que vino, por más que digan que hay buena onda, siempre hay cierta rivalidad. De repente han habido cosas que nosotros ni siquiera nos enteramos. Ahora, Yahaira no estaba en la obligación de felicitar, de promocionar a Leslie Shaw”.

Sin embargo, Gigi Mitre indicó que Yahaira Plasencia no perdía nada en felicitar a la artista: “Pero sí, como estaba hablado de ese evento, como ella fue parte de ese evento, la dejó -en mi parecer- como que, mmm... debió hacerlo, aunque sea de taquito, de refilón”.

“Pero tampoco la critico tanto porque imagínense que no le cae Leslie Shaw por lo que sea, de repente por Coto o de repente porque Leslie Shaw no se expresó muy bien de Yahaira o la minimizó “, agregó.

En ese sentido, la conductora dijo que “hay que ser sinceras” y que estas situaciones ocurren “entre las mujeres”, pero lamentó que dos artistas peruanas que están internacionalizándose no puedan llevarse bien.

“Da pena porque son dos artistas que están trascendiendo (...) Lo que ha pasado entre ellas nadie lo sabe. Recuerden que -aunque Yahaira lo niegue- han compartido galán. Deberían de caletearlo un poco más porque ambas son figuras públicas”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR