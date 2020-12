Rodrigo González y Gigi Mitre decidieron pronunciarse luego de volverse tendencia en redes sociales, cuando dejaron abierto sus micrófonos y comentaron sobre la conferencia de prensa del presidente Francisco Sagasti.

Y es que recordemos que ambos conductores arremetieron contra el Jefe de Estado y las nuevas medidas anunciadas en esta crisis sanitaria por el COVID-19.

“Hay mucha gente que está interesada en que nosotros nos metamos en política o demos opiniones políticas pero nosotros no lo pretendemos. Si queremos opinar de política, también somos libres, pero esa no es la idea del programa”, respondió la presentadora a las declaraciones de Phillip Butters, quien la calificó como ‘fiera’.

“Phillip está preocupadísimo por saber cuál es mi posición política. Pues yo soy independiente, solamente aplaudo y celebro a los políticos que hacen algo por el Perú. No me importa si es Keikista, Vizcarrista. Yo soy independiente al 100%, lo que sume al país, ahí le voy”, agregó.

“Que no lo hagamos (emitir opinión sobre política) no significa que no sepamos o que no estemos preparados. No soy ninguna constitucionalista ni analista política, sino tuviese un programa de noticias”, expresó Gigi.

Rodrigo González y Gigi Mitre comentan sobre el Gobierno - Ojo

