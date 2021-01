A través de su cuenta oficial de Instagram, Anuel AA compartió con sus miles de fanáticos unas fotografías de su nueva adquisición automovilística: un lujoso y exclusivo Bugatti que estaría valorizado en más de 2 millones de dólares.

El intérprete de “China”, “Adicto” y “Secreto” contó en la leyenda que en el 2016 soñaba con comprarse un auto de esa marca, y cinco años después, hizo su sueño realidad.

“2016. Yo: Y si a mí no me matan de aquí a 5 años, yo me voy comprar un Bugatti. 2021. Yo: ¿Qué pasó cabrón?”, escribió el novio de Karol G en su post en el que mostró su nueva adquisición.

En una de las instantáneas, el cantante aparece sentado sobre la capota del lujoso auto blando, lleva puesto un traje enterizo color azul. En otra foto dejó ver que las alfombras del vehículo están personalizados con su frase “Real hasta la muerte”, además se puede ver el volante en aluminio que muestra el logo de la marca.

Su post suma más de 2 millones de “Me gusta” y en los comentarios sus fanáticos no han dejado de felicitarlo por su nuevo auto.

“Empezando desde abajo”, “Bendecido brother”, “El número 1 en el mundo”, “Volvió el jefe”, “bendecido”, “Nada es imposible”, “Wow, cumpliendo tus sueños”, son algunas reacciones de sus fans.

