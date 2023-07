En un escandaloso giro, la reconocida cantante dominicana Jorgina Lulú Guillermo Díaz, conocida como Yailin la más viral, rompió su silencio y reveló que fue víctima de agresiones por parte de Anuel AA mientras mantenían una relación, incluyendo episodios de violencia durante su embarazo.

La artista, quien recientemente lanzó una canción en colaboración con Tekashi 6ix9ine, decidió compartir detalles de su amarga experiencia con el intérprete de “Mejor que yo” a través de sus historias en Instagram.

En sus declaraciones, Yailin no se contuvo y acusó directamente a Anuel AA de ser un narcisista y lo instó a decirle al mundo que la golpeaba estando embarazada. Reveló que nunca había hablado sobre estas agresiones por el bien de su hija, pero nunca imaginó que Anuel AA llegaría tan bajo.

Además, Yailin expresó su descontento con Anuel AA por publicar una foto de su hija Cattleya, a pesar de no cumplir con sus obligaciones como padre, incluyendo el sustento económico para la bebé.

“Deja de ponerle los papeles de buen padre. Sigue y voy a subir los mensajes, yo embarazada cuando parí, que necesité dinero para la renta, para pampers para la niña, para la leche de tu hija y tu y tu gente me ignoraban. Tú me dejaste sin un dólar, te robaste el único dinero que yo tenía a mi nombre, la ropa mía, las prendas, me dejaste sin nada”, afirmó Yailín.

La cantante continuó detallando las dificultades que enfrentó durante su embarazo, incluyendo la necesidad de dinero para pagar la renta, pañales, leche para su hija, entre otras cosas, mientras Anuel AA y su entorno la ignoraban. Yailin afirmó que se quedó sin dinero, ya que Anuel AA supuestamente se apropió de su único dinero a su nombre, así como de su ropa y pertenencias, dejándola sin nada.

Estas impactantes acusaciones de violencia y negligencia han generado una gran conmoción en el mundo del espectáculo y han puesto en el centro de atención la importancia de abordar y combatir la violencia de género en todas sus formas.

