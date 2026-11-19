Arequipa vivió una noche extraordinaria. Corazón Serrano conquistó una vez más al público arequipeño con un espectáculo de primer nivel en el Jardín de la Cerveza, donde el Tour Acceso al Corazón 4 se desarrolló con localidades agotadas y grandes momentos musicales.

Una de las mayores sorpresas de la noche fue la presentación oficial de Anely Dávila como nueva integrante de Corazón Serrano. Su aparición sobre el escenario tomó por sorpresa a los asistentes y marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera artística junto a una de las agrupaciones más importantes de la cumbia peruana.

Corazón Serrano tiene nuevo rostro: ¿quién es Anely Dávila y por qué su fichaje genera revuelo? | Foto: @anelydavila_oficial

La cantante demostró su talento al interpretar “Cuatro mentiras” y “Cómo se olvida”, dos temas con los que comenzó a escribir este nuevo capítulo musical y recibió el cariño de los seguidores de la agrupación.

La noche también contó con un invitado internacional de lujo: Huey Dunbar, reconocido por su trayectoria como exvocalista de DLG (Dark Latin Groove) y por su importante aporte a la salsa romántica. El artista hizo vibrar al público con su inconfundible voz e interpretó «Volveré», uno de los temas emblemáticos de su etapa con DLG, despertando la nostalgia y el entusiasmo de los asistentes.

La presencia de ambos artistas convirtió la velada en una celebración musical que reunió la fuerza de la cumbia peruana con el sabor y la trayectoria de la salsa internacional.

Con esta presentación, Corazón Serrano continúa sumando nuevos capítulos a una trayectoria que la mantiene como una de las agrupaciones más representativas y convocantes de la música peruana.

Arequipa fue testigo de una noche inolvidable, con localidades agotadas, grandes sorpresas y momentos que quedarán en el recuerdo de sus seguidores.