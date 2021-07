Juan Pablo Manzanero, hijo del destacado cantante Armando Manzanero , reveló en una entrevista concedida para el programa “Ventaneando” (México) que la vida de su difunto padre será llevada a las pantallas.

El hijo del llamado ‘Rey de los boleros’ informó que no puede bridar más detalles al respecto, ya que la propuesta está desarrolládose por el momento. “Sí, va a haber una serie. En algún momento se tiene que dar. Este es un año de luto para nosotros. En lo particular, se me haría de mal gusto empezar algo. Sí están pláticas, sí están en negociaciones”, sostuvo Juan Pablo.

Además de ello, Juan Pablo develó que está en contacto con diverso productores audiovisuales para arrancar este proyecto lo antes posibles.

Sobre quién interpretará a su padre todavía no se sabe, pero Juan Pablo Manzanero no descartó que Pierre David, quien interpretó al cantante en la serie “Luis Miguel: la serie”, lo haga de nuevo.

“Tenemos que reflejar lo que él era, lo que sufrió [...] mi jefe fue una persona muy divertida, muy romántica, muy inestable. Llevamos un par de años (trabajando en la serie), yo tengo firmado todo”, mencionó.

Como se recuerda, el cantante mexicano Armando Manzanero murió el 28 de diciembre del 2020 de un paro cardíaco a las 03:20 a.m., luego de estar hospitalizado a causa del coronavirus.

