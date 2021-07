¡Fuertes declaraciones! Magaly Medina sorprendió a propios y extraños al revelar que presuntos asesores de Pedro Castillo se habrían comunicado con dos reconocidas diseñadoras de moda para que le realicen un traje de gala a su esposa Lilia Paredes para la toma de mando a la presidencia que se realiza el 28 de julio.

Y es que la popular ‘Urraca’ cuestionó fuertemente este hecho, pues el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hasta el momento no ha anunciado al candidato de Perú Libre como ganador de las Elecciones 2021.

“Voy a cometer una infidencia, pero sabemos por muy buena fuente, que se le han acercado a dos diseñadoras conocidas de moda, personas que dicen estar vinculadas a la gente que asesora imagen a Pedro Castillo y su esposa. Se le han acercado a Claudia Jiménez y Maritza Mendoza”, comenzó diciendo.

“Han dicho que van en nombre de la gente del señor Castillo porque queremos que le haga un atuendo a la primera dama. Asimismo, Claudia Jiménez que le haga un vestido a la primera dama. Esto ha sorprendido, ¿por qué? si no tenemos primera dama. Aún el JNE no ha dicho nada”, agregó.

Según lo que comentó la periodista de espectáculos, Claudia Jiménez no habría aceptado, pues optaron por pedir canje por su trabajo. Sin embargo, se desconoce si la diseñadora Maritza Mendoza aceptó la propuesta.

“Maritza Mendoza es la otra diseñadora a la que también han consultado. Claudia no les aceptó porque le pidieron un canje, prometiéndole en lo sucesivo se lo iban a comprar. Las palabras con la que se acercaron a Martiza Mendoza no lo sabemos, pero sí sabemos es que están buscando un vestido para la esposa de Pedro Castillo, cuando aún no se ha proclamado presidente o presidenta del Perú”, sentenció indignada.

