José Luis Chávez Tejada, destacado artista e impulsor cultural de Cajamarca, está próximo a realizar uno de los viajes más importantes de su vida personal y profesional. Este 10 de septiembre tendrá la oportunidad de reunirse con el papa León XIV en una Audiencia General, en El Vaticano.

Chávez Tejada aprovechará la ocasión para entregar a su santidad el foto libro “Cajamarca: Belleza, Soledad y Coraje”, que publicó el año 2024 y reúne una serie de fotografías que tomó del Centro Histórico de la ciudad de Cajamarca durante la difícil época de la pandemia del COVID-19.

Cajamarca en cuarentena (Foto: Pepe Chávez).

Cabe destacar que su participación en la audiencia se concretó gracias a las gestiones de la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede en el Perú.

Exposición fotográfica

Su vista también será una oportunidad para dar a conocer en Europa su trabajo y la belleza de la ciudad de Cajamarca. José Luis Chávez presentará su foto libro “Cajamarca: Belleza, Soledad y Coraje”, y en paralelo realizará una exposición fotográfica del mismo en la sede de la Iglesia Nacional Española ubicada en el Centro Histórico de la ciudad de Roma, en Italia.

Pepe Chávez Tejada

“Esta será una brillante oportunidad para promocionar a Cajamarca y el Perú en Europa”, comentó José Luis Chávez a OJO.

El evento se llevará acabo el jueves 11 de septiembre y contará con la participación de destacadas autoridades como el Cónsul General de España, el director del Instituto Cervantes y cónsules de América Latina. Asimismo, asistirán miembros del cuerpo consular acreditado en Roma, jefes de las misiones diplomáticas peruanas en Roma, personalidades del mundo académico y cultural italiano, así como miembros destacados de la comunidad peruana.