Con un lleno total en su primera función en el Convexia Expo Center, “Planchando el Despecho: un viaje en el tiempo” inició su temporada 2025 entre aplausos, risas y ovaciones del público.

La nueva puesta en escena reunió a Gianella Neyra, Katia Condos, Almendra Gomelsky y la gran incorporación de Maricarmen Marín, confirmando que el show teatral-musical sigue siendo un fenómeno en el corazón de los peruanos.

El público disfrutó de un espectáculo renovado, con coreografías inéditas, nuevos arreglos musicales a cargo de Diego Dibós y una puesta en escena vibrante dirigida por Juan Carlos Mazo.

“Anoche sentimos una energía mágica. Cuando se abrió el telón y escuchamos el aplauso, fue como si todo el trabajo, las horas de ensayo y las emociones acumuladas se transformaran en pura alegría. Ver al público cantar con nosotras, llorar y reír, nos recuerda por qué hacemos teatro. Este estreno fue una fiesta de complicidad con la gente, y todavía queda mucho más por vivir en esta temporada”, declaró emocionada Gianella Neyra tras la primera función.

La incorporación de Maricarmen Marín fue recibida con entusiasmo por los asistentes, quienes aplaudieron su frescura y autenticidad sobre el escenario. “Mari trajo esa fuerza y ese sabor que solo ella tiene, y anoche el público lo celebró con nosotras”, añadió Gianella.

La temporada continúa hasta el 2 de octubre, con funciones especiales: miércoles de karaoke y sábados de fiesta total. Las entradas están disponibles en Teleticket.