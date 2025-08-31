El multipremiado productor y músico peruano Tony Succar prepara una noche histórica con su espectáculo “Los sueños se cumplen”, que se realizará el próximo 13 de diciembre en el Estadio Nacional de Lima.

Uno de los momentos más esperados de la velada será la participación de la actriz y cantante de raíces peruanas Isabela Merced, quien se unirá a Succar en el escenario tras el lanzamiento de su reciente colaboración “Apocalipsis”.

Tony Succar destacó la complicidad artística con Isabela Merced tras el lanzamiento de su tema Apocalipsis. (Foto: Redes sociales)

“Este es el concierto más importante de toda mi carrera. Hemos trabajado durante meses en un concepto único, que será una gran fiesta llena de emoción, rumba y sabor”, expresó Succar, ganador de un Grammy y dos Latin Grammy.

El show contará con invitados de primer nivel como Luis Enrique, Jean Rodríguez y Cali Flow Latino, además de más artistas que serán revelados en las próximas semanas. Más de 100 personas forman parte de la producción, que promete una puesta en escena de primer nivel con salsa, cumbia, pop y un homenaje especial a Michael Jackson.

Por su parte, Mimy Succar, madre del productor y cantante, aseguró que el espectáculo marcará un antes y un después: “Estoy segura de que será un concierto inolvidable, lleno de amor y gratitud para el público peruano”.

Las entradas para “Los sueños se cumplen” ya están a la venta en Teleticket, y se espera que este evento se convierta en uno de los conciertos más memorables del año en el Perú.