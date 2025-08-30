El cantante urbano EMIL sorprende a sus seguidores con el lanzamiento de su más reciente sencillo ¨ChatGPLove¨, una canción cargada de sentimiento y actualidad, en la que expone la necesidad de pedir perdón tras un error, pero desde una mirada fresca y digital. En esta producción que llega acompañada de un videoclip, cuenta como protagonista a la influencer Milenka Nolasco, que hace su debut en este tipo de producciones audiovisuales.

En la letra, el artista incluso se plantea cómo pedir disculpas recurriendo a ChatGPLove, recibiendo respuestas inesperadas que le dan un giro original a la propuesta.

El tema fue escrito por Emil, Sir Boss y Zetto, y grabado en La Causa Records en Medellín, consolidando un sonido urbano moderno con tintes melódicos que conectan con el público juvenil.

Uno de los grandes atractivos del lanzamiento es su videoclip, rodado en Lima bajo la dirección de Leo Guadamur, que cuenta con la participación especial de la exitosa streamer e influencer Milenka Nolasco, quien protagoniza la historia visual. Su presencia ha generado gran expectativa entre la comunidad digital y musical, pues es la primera vez que une fuerzas con un artista urbano en un proyecto de esta magnitud.

¨Milenka es mi amiga y tenemos una gran conexión desde hace muchisimo tiempo. Decidimos sacar adelante esta nueva propuesta audiovisual y me siento contento y agradecido con ella. La canción llega cargada de mucho sentimiento ante una situación personal que le pasa a muchas parejas¨, sostuvo el artista.

Actualmente, Emil celebra el éxito de su sencillo “Si Quieres Volver”, que ocupa el puesto #1 en Ecuador según Monitor Latino, mientras continúa con una intensa gira promocional por distintas ciudades de México, donde ha recibido una calurosa acogida de medios y fanáticos.

La próxima gran cita con el público será el 30 de agosto en Lima, donde Emil se presentará en el escenario del ALL MUSIC FEST, un evento que reunirá a grandes exponentes de la música y en el que el artista promete estrenar en vivo su nuevo sencillo junto a sus más grandes éxitos.

¨ChatGPLove¨, el nuevo éxito de EMIL ya se encuentra disponible en todaas las plataformas digitales.