El nexo que Guillermo Dávila tiene con el Perú va más allá de sus canciones y los papeles que ha interpretado en las decenas de novelas donde ha sido protagonista. El artista venezolano de 70 años mantiene lazos de sangre con nuestro país a través de su hijo Vasco Madueño, quien sin duda ha heredado el talento artístico de su padre.

El popular “Nacho”, en entrevista con OJO, recuerda la última vez que pasó una temporada viviendo en el Perú. Era el año 2021, llegó para ser parte del programa “La Voz”, cuya ganadora en esa temporada fue Marcela Navarro, quien precisamente era parte de su equipo y por la que el cantante ha confesado sentir una profunda admiración.

“Quisiera yo tener la cantidad de canciones que esa mujer ha compuesto, simplemente un respeto es lo que yo puedo tener, una admiración por esa maravilla de artista que es Marcela Navarro”, contó.

Marcela Navarro junto a Guillermo Dávila tras ganar el concurso "La Voz Perú". (Fotos: @marcenave).

Es por ello, que Guillermo Dávila ha invitado a la peruana a ser parte del concierto que presentará este 6 de septiembre en el Parque de la Exposición, que forma parte de su exitosa gira internacional “Cantaré para ti…”. Será la segunda ocasión en que compartirán escenario. Marcela fue la encargada de abrir el espectáculo del último concierto que dio Dávila en nuestro país el 2021.

Cuatro años después, Guillermo Dávila volverá a cautivar a sus fans con sus emblemáticos temas como “Cuando se acaba el amor”, “Barco a la deriva”, “Solo pienso en ti” y, tal vez, se anime a cantar “Sin pensarlo dos veces”, tema que casi lo manda a la cárcel.

“Tengo varias versiones de esa canción, pero eso lo hago a veces, depende de cómo esté el público. Yo hago una o dos versiones, una muy divertida y la normal con la que por poco y me meten preso”, narra el cantante a modo de anécdota.

Y aunque la letra de “Sin pensarlo dos veces” fue cuestionada, para el cantante el tema hoy sería prácticamente una canción inocente si se compara con las letras actuales de muchos temas reggaetoneros.

“Esa canción, en la actualidad, puede decirse que parece un lenguaje de niños, de inocentes, porque ahora, cuando he oído algunas canciones escritas en la actualidad, no son ingenuas, para nada, y son demasiado explícitas”, comenta “Nacho”.

SORPRESA

Volviendo al nexo que Guillermo Dávila tiene con el Perú, toca mencionar a su hijo peruano Vasco Madueño, con quien el año pasado el cantante venezolano tuvo un gesto que emocionó a las fans. Guillermo apareció de sorpresa en el evento benéfico que Vasco organizó para recolectar fondos para el tratamiento de su madre que lucha contra el cáncer.

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila. (Foto:

El encuentro fue breve, pero emotivo. Cantaron juntos y se abrazaron fuerte en el escenario, dejando ver la buena relación que padre e hijo empiezan a construir.

El gusto de verlos cantar juntos emocionó tanto a las fanáticas de ambos artistas, que Guillermo Dávila no dudo en invitar a su hijo a ser parte de su concierto de este sábado 6 de septiembre. Todo se viene preparando para que nuevamente padre e hijo compartan el escenario.

“Ya acordamos (cantar juntos). Él va a cantar una canción que es un secreto de él y mío, simplemente lo sabemos él y yo. A él le gustó mucho una canción que una vez me mencionó, yo dije qué maravilla. Me siento orgulloso de que a él le guste una canción de las mías”, cuenta Guillermo de lo que será esta sorpresa que tiene preparada para su presentación en el Parque de la Exposición.

“Para mí va a ser, de verdad, un tremendo espectáculo. Porque el hecho de que él vaya a cantar conmigo, nadie se lo imaginó y yo mucho menos”, afirma.

AMISTADES

La vista a Lima también será una excelente ocasión para encontrarse con buenas amistades. Guillermo recuerda con cariño a Gisela Valcárcel, con quien no solo lo une una amistad de muchos años, él recuerda la vez que actuaron juntos en la obra teatral “El submarino”, dirigida por el gran actor y director teatral Osvaldo Cattone.

“Me acuerdo las palabras de Osvaldo Cattone, que eran muy ciertas acerca del teatro. Era muy rígido en su manera de actuar, cosa que lo llenaba siempre de éxito, a él y a su equipo. El Teatro Marsano no se me podrá olvidar”, menciona.

Guillermo Dávila junto a Gisela Valcárcel en una divertida entrevista en el programa de la conductora de televisión. Foto: Archivo GEC.

Guillermo Dávila espera poder reencontrarse con Gisela, así lo confesó a OJO. “Yo creo que sí voy a verme, aunque sea 20 minutos, porque no sé qué tan ocupada está Gisela Valcárcel. También (quiero ver) a mi querida Almendra. Tengo mucho tiempo que no las veo”.

Con la promesa de un pronto reencuentro con su público este 6 de septiembre en el Parque de la Exposición, que asegura será una noche íntima con sus fans donde cantará y bailará, nos despedimos de Guillermo Dávila.