No se quedó callado. El conductor de radio y televisión Paco Bazán le respondió fuerte y claro al exfutbolista Reimond Manco, quien en la última edición de programa Modo Chill, del canal Oigo TV, dijo que Bazán “hace lo que sea con tal de conseguir views”

“A Paco Bazán no lo puedo ni ver. Yo creo que esto que tenemos acá (señala el micrófono) es un arma muy poderosa. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos porque después nos puede pasar factura”, comentó Manco.

Pero sus expresiones no quedaron ahí, el exfutbolista también dijo que Paco “vendió su alma al diablo”.

“En el caso de Paco siento que él se ha comido el cuento, se ha cegado con los números, que no le interesa hacer lo que sea con tal de conseguir views (vistas) y tener alcance. De eso tampoco se trata, es como venderle tu alma al diablo”.

La respuesta de Bazán no se hizo esperar. Desde la cabina de radio Ritmo Romántica, donde conduce el programa “Románticos con Ritmo”, la pareja de Susana Alvarado le aconsejó a Reimond Manco no hacerse la víctima.

“Oye, Manco, deja el victimismo, mi hermano, que no te cae bien. Tú vienes hablado mi...da de excompañeros, qué hablas de mí, dedícate a hablar de ti”.

El conductor del programa “El deportivo en otra cancha” de ATV, invitó a Manco a debatir “cara a cara”.

“Ahora, cuando quieras estás siempre invitado a cualquier espacio donde yo esté. Porque esas es la diferencia, yo no mezclo las cosas. El show es una cosa, y luego la confrontación, el argumento, el cara a cara es otra. Hablamos y lo solucionamos con argumentos”.

Para finalizar, Paco le recordó a Reimond una etapa muy comentada de su pasado: “Deje de victimizarse, señor, por favor. A usted también le encanta el show, ¿sí o no? Le gusta tanto que sale cargado en hombros".